طبيب يكشف عن تمارين تساعد فى علاج غضروف الرقبة

يشتكي الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار من مشكلة غضروف الرقبة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويتحير فى أفضل التمارين الرياضية التى تساعد فى علاج المشكلة بجانب الدواء والعلاج الطبيعي .

تمارين تساعد فى علاج غضروف الرقبة

فى إطار هذا قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك بعض التمارين التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض غضروف الرقبة وتعزيز الشفاء:

تمارين التمدد والاستطالة

قم بتمديد عنقك ببطء إلى الجانب الأيمن والأيسر، وحاول إمالة رأسك قدر الإمكان نحو كل جانب.

أمسك برأسك من الخلف بيديك وقم بتمديد الرقبة للخلف، وحاول النظر نحو السقف.

اجلس على كرسي وامسك بحافة الكرسي بيديك، ثم اميل رأسك للأمام ببطء حتى تشعر بتمدد في الرقبة.



تمارين تقوية العضلات

قم بتمارين تقوية العضلات الرقبة والكتفين، مثل رفع الكتفين وجمباز الرقبة.

اضغط رأسك باتجاه يديك للأمام، وحاول منع رأسك من الحركة باستخدام عضلات الرقبة.



تمارين الاسترخاء والتأمل

قم بتمارين الاسترخاء العام للجسم، مثل التنفس العميق والتأمل.

قد تجد الاستفادة من تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل الهادئ لتخفيف التوتر وتهدئة العضلات.

مع ذلك، من الضروري استشارة الطبيب أو العلاج الطبي الخاص بك قبل ممارسة أي تمارين أو برامج علاجية لغضروف الرقبة. قد يكون الطبيب قادرًا على توجيهك بشكل أفضل وتوفير تمارين ملائمة وفقًا لحالتك الفردية.