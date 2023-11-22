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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. هدنة في غزة بجهود مصرية و قطرية و فرنسا تأمل في إطلاق سراح مواطنيها الرهائن لدى حماس

صدى البلد

زلزال بقوة 6.6 يضرب شرقي إندونيسيا

 

كوريا الشمالية تعلن نجاح عملية إطلاق "قمر اصطناعي للتجسس العسكري"

 

هدنة في غزة بعد شهر ونصف من الحرب... وصفقة لتبادل المحتجزين 

 

باريس تأمل إطلاق سراح رهائن فرنسيين ضمن اتفاق الهدنة

 

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بعدة احداث عالمية ومحلية.

قالت صحيفة عكاظ أن ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة اليوم، الأربعاء، جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ، حسبما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا، قرابة الساعة 15.37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04.47 توقيت جرينتش).

واستبعدت السلطات أن يؤدي الزلزال إلى تسونامي.

وفي سياق آخر، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا.

وافادت صحيفة الرياض أن أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت بنجاح في المدار قمراً صناعيًا للتجسس، متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية، في خطوة دانتها بشدّة طوكيو وواشنطن.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن صاروخًا يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليل الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونجان وحلق على طول مساره المحدد و"وضع بدقة قمر الاستطلاع الصناعي "ماليجيونج-1" في مداره.

 

ولفتت كوريا الشمالية إلى أنها ستطلق عدة أقمار صناعية أخرى "في فترة زمنية قصيرة" لتأمين قدراتها الاستطلاعية ضد كوريا الجنوبية.

 

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلنت قطر، الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".

واضافت نفس الصحيفة أن رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بواسطة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تأمل أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين بعد الهدنة بين إسرائيل وحماس.

كما أشادت الخارجية الفرنسية بجهود قطر للإفراج عن الرهائن في غزة.

 

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