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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد معارضة حزبه القوية.. وزير المالية الإسرائيلي يكشف سبب تأييد صفقة الرهائن

وزير المالية الاسرائيلي
وزير المالية الاسرائيلي

أعلن حزب الصهيونية الدينية، اليوم الثلاثاء، أن وزراءه الثلاثة تغلبوا في نهاية المطاف على معارضتهم الأولية لصفقة الرهائن وصوتوا لصالحها بعد اقتناعهم بأن الضغط لاقتلاع حماس سيستمر بعد وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال رئيس الحزب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في بيان له: "ليس سرا أنه قبل مناقشة مجلس الوزراء، اعتقدنا خلاف ذلك"، مشيرا إلى أنهم خلال المناقشة اقتنعوا بأن "إعادة الرهائن إلى الوطن من شأنها أن تعزز أهداف الحرب وأن الحكومة ومجلس الوزراء ومؤسسة الدفاع بأكملها ملتزمة دون تحفظ بمواصلة الحرب حتى تدمير حماس".

واستشهد سموتريش ب "آليات واضحة" غير محددة داخل الصفقة لمنع "المكائد المستقبلية والاستسلام لتلاعب [زعيم حماس يحيى] سنوار".

وشكر الزعيم اليميني المتطرف جيش الاحتلال على ما وصفه بأنه الضغط المطلوب لجلب صفقة الرهائن إلى الطاولة.

وأضاف: "ليس لدينا أي نية للتوقف، على العكس من ذلك - المستوى السياسي يقف خلفك، ويؤمن بك، ومقتنع بأنك ستكمل المهمة، وتدمر نازي حماس في غزة، وتعيد الأمن والكرامة الوطنية لمواطني إسرائيل".

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وقال المكتب في بيانه إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.

ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح  50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

كما سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام ووقف حركة الطيران في (الشمال)  لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

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