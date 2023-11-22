محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية لمجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع.

ويجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تبلغ 738 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز.

وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة .

رافقه خلال الجولة وائل طه العضو المنتدب لشركة "MI" المنفذة للمشروع ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات الهندسية بالمحافظة والمهندس أحمد ايهاب عبدالواحد مدير المشروعات بالشركة المنفذة والمهندس كريم حسن مدير المشروع بالشركة المنفذة والدكتور أحمد المنشاوي ممثل المكتب الاستشاري للمشروع "ضياء كونسلت"والمهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري والمهندس أحمد جمال مدير المشروع بالمكتب الاستشاري.



واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل من مدير المشروع بالشركة المنفذة ومن المهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات بالمحافظة عن معدلات التنفيذ بمجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة الذي يقع بالظهير الصحراوي بالطريق الغربي بنطاق مركز الغنايم على مساحة 105 ألف متر مسطح ويجري إنشاء المرحلة الإولى منه على مساحة 55 ألف متر مربع والمرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر مسطح ويحيط به سور ضخم يبلغ طوله 1420 متر وسوف يضم المجمع ميزان بسكول بطاقة 90 طن ومباني إدارية وخزانات وقود وأبيار مياه وخزانات أرضية ومحطة كهرباء مخصصة للمصنع وخطوط فرز المخلفات ومصفوفات السماد ومصنع "RDF" وقود حيوي ومصنع مخلفات بنائية ينتج طوب اسمنتي وانترلوك بالإضافة إلى مصنع مخلفات زراعية.



وأوضح المحافظ أن المجمع يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية حيث يعد مجمع استثماري يدر دخل على المحافظة من خلال إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك والطوب الاسمنتي والسماد العضوي والوقود البديل فضلًا عن استغلال باقي المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لانتاج البلاستيك وتصنيع الورق في مراحل لاحقة لتعظيم الاستفادة من المخلفات بالإضافة إلى عمل حزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.



وأكد اللواء عصام سعد أهمية مجمع تدوير المخلفات الذي يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والذي سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة حيث سيستقبل المصنع المخلفات الصلبة من المراكز بالاضافة إلى المخلفات الصلبة القادمة من المحطات الوسيطة وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة واستكمالًا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع مراكزها وقراها.



وأشاد المحافظ بجهود الشركة المنفذة للمشروع التي تعد من أكبر الشركات في هذا المجال والتقى بالمهندسين والعاملين بالمشروع وأثنى على مجهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات وتسريع وتيرة الأعمال والالتزام والمتابعة الميدانية المستمرة لسير الأعمال بالمشروع مشيرًا إلى جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة لمراحل إنشاء المجمع ومتابعة معدلات التنفيذ ولقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري للمشروع وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ نظرًا لأهمية المشروع الحيوية في خدمة قطاع النظافة والبيئة وفي مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات بجانب تحقيق قيمة مضافة وتحقيق دخل للمحافظة من خلال التصنيع يساهم في تنفيذ المشروعات الخدمية الأخرى في المحافظة وتحقيق التنمية المنشودة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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