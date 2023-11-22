توعية الشباب بالأمن القومي.. الجامعات في مهمة وطنية لتوعية الطلاب.. وربط الخريجين بسوق العمل لضمان وظائف في المستقبل

خبراء التعليم:

دور الأنشطة الطلابية في بناء وتطوير الطلاب

أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وتوجيه المستقبل

تأثير الأنشطة الطلابية على الجانبين الأكاديمي والشخصي

الأنشطة الطلابية ودورها في محاربة الأفكار المتطرفة ونشر الوعي الوطني

الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية رؤية لتعزيز التوجيه والتنمية

مفتاح نجاح الأنشطة التوعوية في الجامعات المصرية

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن دور الجامعة لا يقتصر على نقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل يشمل أيضًا تحسين جودة حياة الطلاب، يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركتهم في الأنشطة الطلابية التي تهتم بالجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية للحياة الجامعية.

الأنشطة الطلابية

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا كبيرًا في تطوير شخصية الطلاب، حيث يتعلمون كيفية تحديد أهدافهم والعمل بتكاتف لتحقيقها، كما يوفر لهم التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الآخرين فرصة لاكتساب النصائح والإرشاد.

ركيزة أساسية لتكامل التجربة الجامعية

وأضاف الخبير التربوي، أن الأنشطة الطلابية تظهر أهميتها بشكل متزايد كأداة تعليمية وتنموية، موضحًا أن مشاركة الطلاب الجدد في الأنشطة الطلابية تعتبر ركيزة أساسية لتكامل تجربتهم الجامعية، حيث يمكن أن تكون هذه الأنشطة الجامعية نقطة انطلاق لتحقيق إنجازات رائعة خلال فترة دراستهم وتساعدهم في مسيرتهم المستقبلية.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية

ولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أن الجامعات المصرية تعتبر محورًا حيويًا لتشكيل وجدان الشباب وبناء قادة المستقبل، في هذا السياق، تأتي أهمية خطة وزارة التعليم العالي للأنشطة الطلابية التي تركز على تطوير الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية لدى الطلاب، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تستهدف تحقيق تفاعل فعال مع الشباب الجامعي.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الخطة التي وضعت للأنشطة الطلابية تقوم على تطوير كافة الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية الخاصة بالطلاب عن طريق البرامج والأنشطة المتنوعة، مشيرًا إلى أن الجامعات تحرص على صقل مواهب الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي والقيام بتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم.

وقال الخبير التربوي، إن الطالب عندما يمارس نشاطًا يقوم باكتساب مهارات اتصال وأيضا تواصل إلى جانب الثقة بالنفس، مشيرا إلى أن الجامعات ستواصل قيامها بدعم الأنشطة الطلابية وأيضا تطويرها حيث يخدم ذلك أهدافها في القيام ببناء شخصية متكاملة من أجل الطالب الجامعي وأيضا تجمع بين التفوق العلمي والوعي بالإضافة إلى الانتماء الوطنى.

توعية الشباب بالأمن القومي

ونوه أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن الأنشطة التوعوية في الجامعات تعد منبرًا هامًا لتوجيه الطلاب نحو فهم عميق للقضايا الأمن القومي العربي والمصري، حيث يشمل ذلك استضافة محاضرات توعية، وورش عمل، وفعاليات تفاعلية تتيح للطلاب معرفة قضايا الأمن بشكل مباشر.

محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات تلعب دورًا حيويًا في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وتستخدم الأنشطة التوعوية والبرامج الإرشادية لتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للتطرف، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتسامح.

برامج الإرشاد الوقائية والتوعوية

وصرح الدكتور حسن شحاتة، بأن البرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية تقديم تشمل نصائح عملية للشباب بشكل يومي، سواء كان ذلك من خلال ورش العمل التي تغطي مهارات الحياة أو البرامج الإرشادية التي تستعرض التحديات الراهنة وكيفية التعامل معها.

جاذبية الأنشطة التفاعلية

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن لضمان نجاح الأنشطة التوعوية، يجب أن تكون جاذبة ومحفزة للشباب الجامعي، حيث تجعل الأنشطة التفاعلية مثل المسابقات، والألعاب، والحوارات الجماعية الوعي الأمني أمرًا شيقًا ومثيرًا للاهتمام.

تأثير الأنشطة على الإقليم الجغرافي

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن الأنشطة التوعوية تسعى لتحقيق تأثير إيجابي على الإقليم الجغرافي، ويمكن أن تسهم في تعزيز الوحدة والتضامن في مجتمع الطلاب ودفعهم نحو المشاركة الفعالة في قضايا الأمان القومي.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة التوعوية في الجامعات المصرية تعتبر خطوة أساسية نحو بناء جيل متحضر ومستنير، وتمثل هذه الأنشطة ليس فقط وسيلة لنقل المعرفة بل وأداة لمحاربة التطرف وتعزيز الأمان القومي والعربي.

وكشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مدير معهد إعداد القادة، عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى «موازية - فردية - مساندة)، كما تضمنت إنشاء صفحة على موقع الوزارة، خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الخطة تضمنت عدة مقترحات، أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة «كارنيهات» خاصة، للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية وفقا للأقاليم الجغرافية

كما تضمنت الخطة الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية، وفقا للأقاليم الجغرافية المتعلقة، وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية، وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالأقاليم الجغرافية.

ومن جانبه، يرى الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية تحتل مكانة متميزة في بناء وتطوير الطلاب على الصعيدين الأكاديمي والشخصي، حيث تعتبر هذه الأنشطة جزءًا لا يتجزأ من تجربة الطلاب، وتسهم في تنويع وإثراء هذه التجربة وتساهم في تنمية شخصيات الشباب وتوجيه مساراتهم المستقبلية.

أهمية الأنشطة الطلابية في الفترة الجامعية

وأكد الخبير التربوي، أن فترة الجامعة تعد فترة انتقالية هامة في حياة الشباب، حيث تمثل جسرًا يربط بين المرحلة الشبابية والمجتمع الراشد، وتأتي أهمية الأنشطة الطلابية إلى دورها الكبير في بناء شخصية الطالب وتوجيهه نحو الأنشطة التوعوية تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع.

تنمية الشخصية وتوجيه المستقبل

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الأنشطة الطلابية تعزز من تنمية الشخصية وتوجيه المستقبل، تقدم هذه الأنشطة فرصة للطلاب لتطوير مهارات القيادة والتنظيم والتواصل، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية، وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي.

النواحي الثقافية والاجتماعية

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن المشاركة في الأنشطة الثقافية تمنح الطلاب فرصة التعرف على ثقافات مختلفة، مع تعلم قيم التسامح والاحترام المتبادل، بجانب الأنشطة التوعوية التي تسهم في نشر الوعي بقضايا الأمن القومي وتحارب الأفكار المتطرفة.

التنمية الأكاديمية والمهنية

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الأنشطة الطلابية تساهم في تنمية مهارات البحث والتحليل والاتصال، مما يتيح للطلاب تطبيق المعرفة النظرية في سياق عملي، مشيرًا إلى أن المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع تعزز فرص الطلاب في سوق العمل.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية

وصرح الخبير التربوي، بأن أحد أهم الجوانب هو الناحية الثقافية، من خلال المشاركة في فرق وأنشطة ثقافية متنوعة، حيث يتعرف الطلاب على ثقافات مختلفة ويتعلمون التسامح والاحترام المتبادل، والمشاركة بالأنشطة التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالإقليم الجغرافية.

فرصة للتطبيق العملي

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن من الناحية الأكاديمية، فهي تعزز الأنشطة الطلابية من مهارات البحث والتحليل والاتصال، وتمنح الفرصة للتطبيق العملي للمعرفة التي يتم اكتسابها في الصفوف الدراسية، وتكمل الأنشطة الطلابية علي البعد المهني أيضًا، فالطلاب الذين يشاركون في أنشطة تخدم مجتمعهم يكتسبون تجارب عملية تثري سيرتهم الذاتية وتزيد من فرصهم في سوق العمل.

وكشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مدير معهد إعداد القادة، عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى «موازية - فردية - مساندة)، كما تضمنت إنشاء صفحة على موقع الوزارة، خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الخطة تضمنت عدة مقترحات، أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة «كارنيهات» خاصة، للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية وفقا للأقاليم الجغرافية

كما تضمنت الخطة الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية، وفقا للأقاليم الجغرافية المتعلقة، وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية، وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالأقاليم الجغرافية.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا هامًا في تعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي للطلاب، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الآخرين والتفاعل بشكل إيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز قيم مثل الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية والتعاون، ما يساهم في تنمية شخصية الطلاب وبناء شخصيات قادرة على تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية، موضحًا أنه بهذه الطريقة يمكن للتعليم أن يسهم في تطوير جيل من الشباب الملتزم بقيم المواطنة والعمل الجماعي والتنمية المستدامة.

تشجيع الحوار البناء بين الشباب

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات المصرية تلعب دورًا رئيسيًا في بناء جيل واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في تطوير المجتمع، حيث تشكل هذه الأنشطة الطلابية فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتشجيع الحوار البناء بين الشباب.

تطوير الشخصية والوعي الوطني

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية والفوائد الكبيرة التي يمكن أن تترتب عنها في تطوير شخصيتهم، بجانب انها تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز التفوق العلمي وتوفير فرص للوعي الوطني والانتماء.

تنظيم الأحداث والقيادة

وأضاف الخبير التربوي، أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تمنح الطلاب فرصة فريدة لتطوير مهارات تنظيم الأحداث والقيادة، فمن خلال تنظيم ومشاركة في الفعاليات والفرق الطلابية، يمكن للطلاب أن يكتسبوا مهارات تساعدهم في حل المشكلات والتنظيم بشكل فعال.

المشاركة الفعالة في صنع القرار

وشدد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على ضرورة أن يتم توجيه الاهتمام إلى تأهيل الشباب لممارسة الوعي الصحيح بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بما في ذلك تطوير مهاراتهم القيادية والتوعية بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ويجب أن يتم تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في صنع القرار والمساهمة في تشكيل المستقبل، مؤكدًا أن هذه الأنشطة الطلابية تمنح الطلاب الجامعيين الفرصة لتطوير مهارات حياتية لا تقدم في الفصول الدراسية، وتضيف قيمة كبيرة لرحلتهم التعليمية والمهارات المستقبلية.

التفاعل الجامعي

في إطار جهود الجامعات المصرية لتوجيه دور الشباب نحو تنمية المجتمعات وتطويرها، أشاد الدكتور ماجد أبو العينين، بخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، وأهمية الأنشطة التوعوية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تكوين الطلاب الجامعيين.

دور الجامعات في توجيه دور الشباب

أكد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الجامعات تدرك تمامًا الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في توجيه مستقبل البلاد وتقدم المجتمع، وفي هذا السياق، فإن الجامعات المصرية تخصص جهودًا كبيرة لتنظيم الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي.

محاربة الأفكار المتطرفة

وأوضح الخبير التربوي، أهمية الأنشطة التي تستهدف محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، موضحًا أن خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية، يتمكن الشباب الجامعي من فهم وتقدير القضايا الأمنية والوطنية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الإرشادية والتوعوية التي تستهدف الشباب بشكل مباشر، تلك البرامج تجذب اهتمام الشباب وتوفر لهم الفهم العميق للتحديات التي تواجه المجتمع.

فرص لحل المشكلات

وصرح الدكتور ماجد أبو العينين، بأن من خلال التحاور والتفاعل في مجتمع جامعي نشط، يكتسب الطلاب القدرة على حل المشكلات بفعالية، مما يسهم في تجهيزهم للمواجهة الفعالة للتحديات في مختلف مجالات الحياة.

وكشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مدير معهد إعداد القادة، عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى «موازية - فردية - مساندة)، كما تضمنت إنشاء صفحة على موقع الوزارة، خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الخطة تضمنت عدة مقترحات، أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة «كارنيهات» خاصة، للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية وفقا للأقاليم الجغرافية

كما تضمنت الخطة الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية، وفقا للأقاليم الجغرافية المتعلقة، وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية، وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالأقاليم الجغرافية.