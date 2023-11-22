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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. غلق باب الالتماسات على نتائج دور أكتوبر 2023 بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات على نتائج دور أكتوبر 2023 وذلك لطلاب الشعبة العربية.

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وأوضحت كلية التجارة جامعة عين شمس، أن تقديم الالتماسات سيتم إلكترونيا عن طريق الصفحة الشخصية للطالب على نظام جامعة عين شمس الالكتروني ums.

ووجهت كلية التجارة جامعة عين شمس، طلاب دور أكتوبر لعام 2023، بسرعة الانتهاء من تقديم طلبات الالتماس قبل موعد غلق الباب حيث أن أي تقديم بعد ذلك لن يعتد به، وذلك حتى لا تفوت عليهم الفرصة في التقديم الذي بدأ يوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، ويستمر حتى الخميس الموافق 23 نوفمبر.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ ، الدكتورة أماني عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شهيرة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس.

 

وقدم الدكتور سلامة داوود التهنئة إلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين لثقة القيادة السياسية به وتعيينه رئيساً لجامعة عين شمس العريقة متمنياً له التوفيق والسداد.

وتناول اللقاء الذى ساده الود والتفاهم بين الجانبين بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين واتحاد الجامعات الأفريقية وآليات ذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة يمكن من خلالها تحقيق تبادل فكرى وثقافى أكبر بين طلاب جميع دول شمال أفريقيا وجذب  عدد اكبر من طلاب دول  شمال افريقيا للدراسة في مصر.

كما أبدي الجانبان استعدادهما  للتعاون ضمن منظومة ( تحالف جامعات القاهرة الكبري) الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبري وبعضها البعض طبقا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م .

وفى ختام اللقاء تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور سلامة داوود والوفد المرافق له مؤكداً حرص إدارة جامعة عين شمس على تعميق التعاون المشترك فى شتى المجالات مع جامعة الأزهر العريقة.

كلية التجارة جامعة عين شمس باب الالتماسات نتائج دور اكتوبر 2023 طلاب الشعبة العربية Jobs Education

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