جامعة مدينة السادات الأهلية تدشن رياضة الدارتس

دشّن الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات والمكلف بتسيير أعمال جامعة مدينة السادات الأهلية، واللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس مجلس أمناء الجامعة، واللواء الدكتور يحيى عبدالقادر عبدالله، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لرياضة الدارتس، رياضة الدارتس بالجامعة الأهلية، في خطوة تستهدف تنويع الأنشطة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم البدنية والذهنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحميد شاهين، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، في إطار توجه الجامعة نحو تطوير منشآتها الرياضية، وإتاحة أنشطة متنوعة تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية وتعزيز المشاركة الإيجابية في الحياة الجامعية.

وشهدت الفعاليات تقديم شرح تعريفي برياضة الدارتس، أستعرض خلاله اللواء الدكتور يحيى عبدالقادر عبدالله طبيعة اللعبة وقواعدها، موضحًا أنها تعتمد على دقة التصويب والتركيز والثبات الذهني والتحكم في الحركة، من خلال توجيه سهام مخصصة إلى لوحة مقسمة إلى قطاعات محددة الدرجات، بما يجعلها رياضة تجمع بين المهارة والدقة والقدرات الذهنية.

وأكد الدكتور خالد فودة أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والاتحادات الرياضية لنشر الرياضات المتخصصة وتوسيع قاعدة ممارستها بين الشباب، مشيرًا إلى أن المؤسسات الجامعية تمثل بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات عملية في الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالفعاليات الرياضية.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري حرص الجامعة على تطوير الأنشطة الرياضية وتوفير الإمكانات التي تشجع الطلاب على ممارستها، مشيرًا إلى أن تدشين رياضة الدارتس وتخصيص صالة لممارستها يمثلان إضافة للمنشآت الرياضية بالجامعة، ويفتحان آفاقًا جديدة أمام الطلاب للتعرف على اللعبة وتطوير مهاراتهم، بما يدعم بناء شخصية متوازنة تجمع بين التفوق الأكاديمي وتنمية القدرات البدنية والذهنية.

وأضاف رئيس الجامعة أن التعاون مع الاتحاد المصري للدارتس يتيح فرصًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية المتخصصة في نشر اللعبة وتدريب الطلاب، مؤكدًا أهمية ربط الأنشطة الرياضية بالعملية التعليمية، وتوظيف طاقات الشباب في تنظيم الفعاليات والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية

من جانبه، أكد اللواء الدكتور يحيى عبدالقادر عبدالله أهمية نشر رياضة الدارتس داخل الجامعات المصرية، وتوفير بيئة مناسبة للتدريب والممارسة، موضحًا أن التعاون مع جامعة مدينة السادات الأهلية يدعم توسيع قاعدة اللعبة، ويتيح للطلاب فرصة التعرف على قواعدها ومهاراتها، والاستفادة من الأنشطة والبطولات المرتبطة بها.

ويأتي تدشين رياضة الدارتس في إطار استراتيجية جامعة مدينة السادات الأهلية لتنويع الأنشطة الطلابية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية، بما يسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية مهارات الطلاب، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية، وتوفير بيئة جامعية محفزة على التعلم والإبداع والمشاركة المجتمعية.

وتُعد رياضة الدارتس من الرياضات المنظمة التي تعتمد على التركيز والتوافق بين العين واليد ودقة الأداء والانضباط، بما يجعلها نشاطًا رياضيًا يسهم في تنمية القدرات الذهنية والمهارية لدى الطلاب.