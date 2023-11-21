خبير يكشف لـ"صدى البلد" أهمية ملتقيات التوظيف في رحلة الشباب المهنية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ملتقيات التوظيف في الجامعات تأتي كجسر حيوي يربط بين الطلاب الطموحين وسوق العمل الديناميكي، موضحًا أن إقامة هذه الملتقيات تعد خطوة استباقية نحو تمكين الشباب وخفض معدلات البطالة، ولكنها أيضًا توفر أرضًا خصبة لتطوير المهارات الشخصية والاستعداد لمستقبل مهني واعد.

أهمية ملتقيات التوظيف

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن في ظل تحولات سوق العمل المستمرة، يفرض الضغط المتزايد على الخريجين البحث عن فرص توظيف تتناسب مع تحصيلهم العلمي ومهاراتهم الشخصية، وتأتي ملتقيات التوظيف كحلاقة لهذا العقد، حيث تسهم في توجيه الطلاب نحو فرص العمل المناسبة وفهم متطلبات السوق.

دور التدريب وتطوير المهارات

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الالتحاق بسوق العمل ليس مقتصرًا على حمل شهادة جامعية، بل يتطلب تنمية المهارات الشخصية والتحضير الجيد لتحديات الحياة المهنية، ويوفر إقامة ملتقيات التوظيف فرصًا للطلاب للمقابلة مع ممثلي الشركات، تقديم سيرهم الذاتية، والتعرف على فرص التدريب وورش العمل التي تعزز مهاراتهم.

فرص التدريب

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن ملتقيات التوظيف تعد منصة لاكتساب الشباب لفرص تدريب مجانية، مما يعزز فرصهم في تحسين مهاراتهم وتحقيق تميزهم في سوق العمل، موضحًا أن هذه الفرص تساهم في تجهيز الشباب بالأدوات والمعرفة الضرورية لمواكبة التحولات السريعة في بيئة العمل.

تحقيق استراتيجية مصر 2030:ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن ملتقيات التوظيف تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر 2030 التي تهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم المهنية، مشيرًا إلى إنها خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الكوادر البشرية القادرة على المساهمة الفعالة في بناء المستقبل.

وصرح الخبير التربوي، بأن ملتقيات التوظيف في الجامعات تعتبر كجسر حقيقي بين الأكاديميا والعمل العملي، وإنها ليست مجرد فعاليات توظيف، بل هي تجربة شاملة تشكل فرصة لاكتساب المهارات وتوسيع الآفاق للشباب المتطلعين لبناء مستقبلهم المهني، مشدد علي أن النجاح يكمن في تكامل الجهود بين الجامعات والشركات وتحديد احتياجات السوق بدقة، بحيث يكون العملية توجيهية ومحددة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنظيم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى الابتكار على هامش ICT Cairo معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي سيُقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن تنظيم الصندوق لملتقى الابتكار بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على تشجيع ريادة الأعمال، وربط التعليم بالصناعة، مشيرًا إلى أن ملتقى الابتكار يهدف إلى توفير منصة تجمع بين رواد الأعمال، والخبراء، والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال؛ بهدف تبادل الخبرات، والمعرفة، وتعزيز التعاون من أجل تطوير وتنمية الشركات الناشئة.

وأضاف أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ سيقدم من خلال ملتقى الابتكار العديد من الخدمات المختلفة لرواد الأعمال، والتي من بينها تقديم التمويل للشركات الناشئة المصرية في مرحلة التأسيس أو النمو، بالإضافة إلى تقديم الصندوق خدمات التوجيه والإرشاد لرواد الأعمال، من خلال شبكة من الخبراء والموجهين في مجال ريادة الأعمال.