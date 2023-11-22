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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للتجسس العسكري|شاهد

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت بنجاح في المدار قمراً اصطناعياً للتجسّس، متحدّية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية، في خطوة أدانتها بشدّة طوكيو وواشنطن.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إنّ صاروخاً يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليل الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونجان، وحلق على طول مساره المحدد، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري كيم جونج أون اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية رئيسية في جزيرة غوام أرسلها أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس تضعه هذه الدولة في المدار.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي "اطلع على الصور الجوية لقاعدة أندرسون الجوية وميناء أبرا وقواعد عسكرية أميركية أخرى ملتقطة من الجو فوق غوام في المحيط الهادئ تم تلقيها عند الساعة 09,21 في 22 نوفمبر". وكانت الوكالة أكدت في وقت سابق نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "مليغيونغ-1" لأغراض التجسس.

كوريا الشمالية الصواريخ البالستية الزعيم الكوري الزعيم الكوري الشمالي يورونيوز

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