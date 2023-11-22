وصول 183 طن مساعدات للفلسطينيين على متن 7 طائرات لمطار العريش

وصل إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم 7 طائرات قادمة من الدول العربية والأجنبية محملة بنحو 183 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ، تضامنا مع الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي سيتم إدخالها عن طريق معبر رفح البري تباعا .

مواد غذائية:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه وصل إلى مطار العريش الدولي طائرة روسيا محملة بـ 28285 كجم مساعدات عبارة عن مواد غذائية ، وبطاطين ، ومستلزمات غذائية ، ووطائر قادمة من العراق محملة لـ 11280 كجم مساعدات عبارة عن مواد غذائية ، وطائرة قطر محملة ب40600 كجم عبارة عن مواد غذائية ، وبطاطين ، وخيام.

وطائرة الامارات لصالح الهلال الاحمر الاماراتي، محملة ب 9 طن عبارة عن مساعدات غذائية ، ومساعدات اغاثية، وطائرة قادمة من الكويت محملة بمساعدات من جمعية السلام، والهيئة الخيرية الإسلامية الدوليه وتتضمن 41 طن، و٣ سيارات إسعاف وخيام ومواد غذائية، كما وصلت الطائرة الثانية اليوم من قطر محملة بنحو ٤٢.٢١٨ طن ، خيام، وبطاطين ومواد غذائية.