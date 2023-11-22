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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 113 شجرة مثمرة للحفاظ على المنظر الجمالي بمطاي بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة وزينة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال التوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع.

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وأوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعة 113شجرة مورينجا - ماهوجني - كربس جوكاسيا بطريق مصر أسوان الزراعى، إلى جانب الاهتمام بنظافة ورى الأشجار والحشائش بـقرية الكفور للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للقرية.

كما تابع رئيس المركز تمهيد وتسوية طريق 242 طريق الغروب من أول الطريق الدائرى وحتى مدخل قرية بردنوها باستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث تم رفع الأتربة ونواتج القمامة من على جانبي الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات، كما تم تمهيد طريق عزبة ابو اسماعيل من اول مدرسه الشهيد عرفات بمطاي البلد وحتى مدخل عزبه أبو اسماعيل .

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