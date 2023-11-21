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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: القيادة السياسية تدعم برامج واستراتيجيات تمكين ذوى الهمم

مراكز التخاطب لذوي
مراكز التخاطب لذوي الهمم بمراكز الشباب

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماما بالغا بذوى الهمم بتقديم كافة أوجه الدعم والبرامج لتأهيلهم ودمجهم انطلاقا من الإيمان بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية البناء و التنمية داخل المجتمع، وهو ما انعكس جليا على حرص أجهزة الدولة المعنية على التنسيق فيما بينها و العمل الدؤوب لوضع آليات وصياغة برامج تسعى إلى توفير كل السبل اللازمة لحصول ذوى الهمم على جميع حقوقهم، وذلك من خلال اطلاق المزيد من المبادرات ومنها مبادرة (رفقاء قادرون باختلاف) في المدارس والجامعات ومراكز الشباب ومختلف الهيئات لدعم وتمكين الأشخاص من ذوى الهمم .

 

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وأوضح المحافظ أن المنيا حظيت بإنشاء 4 مراكز للتخاطب داخل مراكز شباب ( بنى أحمد ، ماقوسة ، ناصر بملوى ، ديرمواس ) لتقديم خدمة مجانية للأشخاص من ذوى الهمم وأسرهم وذلك بالمرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب و الرياضة و"مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم" لإنشاء مراكز للتخاطب بمراكز الشباب بالقرى بمختلف محافظات مصر ، ضمن مبادرة برنامج "جسور أمل القابضة" بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوي الهمم بشكل مجاني لدعمهم ودمجهم بالمجتمع، لافتا إلى أن الخدمات المجانية المقدمة داخل مراكز التخاطب تلقى إقبالا كبيرا حيث تتضمن رفع مستوى الوعي بين أسر ذوى الهمم، وتقديم خدمات القوافل الطبية ، فضلاً عن خدمات ذوى الهمم التى تتمثل في جلسات التخاطب، وتنمية المهارات، والتكامل الحسي والتقييم النفسي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب خريجى الجامعات وغيرها من الجنسين للعمل بمراكز التخاطب .

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