إزالة 136 حالة تعدٍ خلال حملات للتصدي للمخالفات في مراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين جميع أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

وقال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال اليومين الماضيين استطاعت تنفيذ حملات للتصدي للتعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بني مزار - سمالوط - العدوة – ديرمواس - المنيا)، من إزالة 136 حالة تعد بالبناء المخالف.

وأوضح أن الازالات شملت 81 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري ( أبوجرج – الحسينية - بنى على ) وحي شرق وشمال مدينة بني مزار، وإزالة 26 حالة تعد بقري (بني خالد – قلوصنا – طحا - البيهو) بمركز سمالوط، وفى مركز العدوة تم إزالة 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقري ( بني عامر – عطف حيدر - القايات - البسقلون – صفانية )، وإزالة حالة بناء مخالف بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى( صفط الشرقية و بنى محمد سلطان و طوخ الخيل) بمركز المنيا إلي جانب إزالة فورية لـ 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي وسط وغرب مدينة المنيا.

وأشار إلى أنه تم التحفظ علي مواد البناء والتعامل الفوري و الازالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين .