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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة حياة كريمة بالمنيا تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم القضية الفلسطينية

مؤتمر موسسة حياة
مؤتمر موسسة حياة كريمة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن مصر قيادة وشعبا تقف موقفا داعما للقضية الفلسطينية، مشيدا بالقرارات الواعية للقيادة السياسية فى مساندة القضية الفلسطينية من ناحية والحفاظ على الأمن القومى المصرى وسلامة أراضيه من ناحية أخرى، مثمنا دور المجتمع المدنى و التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ومؤسسة حياة كريمة فى إطلاق المبادرات لتقديم المواد الإغاثية والمساعدات لقطاع غزة .

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جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته مؤسسة " حياة كريمة " بالمنيا اليوم الاثنين حول التوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، والذى أقيم على المسرح الرومانى بكورنيش النيل بالمحافظة ، وذلك في إطار الدور التوعوي والتطوعى لدعم أشقائنا الفلسطينيين .

حضر المؤتمر العميد أحمد سعيد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا والدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومى للمرأة والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وعدد من وكلاء الوزراء ورؤساء المدن ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وشباب البرنامج الرئاسي منسقى حياة كريمة.

وعلى صعيد متصل ، تطرقت الكلمة إلى جهود الدولة في المضي قدما وبخطى ثابتة نحو مسيرة التنمية والذى تجلى فى حجم إنجاز المشروعات التي تم تنفيذها على أرض محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث شملت كافة القطاعات الخدمية بإجمالى 3209 مشروعا بتكلفة بلغت 36 مليار جنيه في 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة لتطوير وتنمية الريف المصرى.

وفى ختام كلمته، حث المحافظ المواطنين على تتويج تلك الإنجازات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطنى واستحقاق دستوري للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وبناء مستقبل أفضل قادر على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة.

أسامة القاضي محافظ المنيا التحالف الوطنى للعمل دور المجتمع المدني عمل الأهلى التنموي لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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