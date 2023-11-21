ضبط 233 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ضبط 233 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات الرقابية لتكثيف الحملات ورصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومى أن الحملات أسفرت عن تحرير 160 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات)، و73 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر – سلع منتهية الصلاحية –ذبح خارج المجازر -عدم وجود شهادات صحية- تجار تموينين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.