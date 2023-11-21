عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 233 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ضبط 233 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

 

محافظ المنيا يناقش خطط هيئة إنقاذ الطفولة لتنفيذ عدد من الأنشطة بالقرى

مصادرة 3 أطنان ملح و1500 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك في المنيا

 

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات الرقابية لتكثيف الحملات ورصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومى أن الحملات أسفرت عن تحرير 160 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات)، و73 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر – سلع منتهية الصلاحية –ذبح خارج المجازر -عدم وجود شهادات صحية- تجار تموينين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أحكام الرقابة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تفتيشية حملات على المخابز منتجات مجهولة المصدر وكيل وزارة التموين مخالفة تموينية المخابز البلدية السلع والمواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم.. تفاصيل

نداء عاجل من حزب الله اللبناني للدول الغربية

ترشيحاتنا

سفير صربيا بالقاهرة: نثمن تحركات مصر الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في قطاع غزة

وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ