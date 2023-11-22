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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفهوم العمل الصالح..ندوة لأوقاف شمال سيناء

أنشطة دينية بمساجد
أنشطة دينية بمساجد سيناء

اختتمت مديرية الأوقاف، بمحافظة شمال سيناء، فعاليات اليوم الثالث والختامى للأسبوع الثقافي، والذى استمر  لمدة ثلاثة أيام  ، بمسجد أم القرى  بالعريش، حيث تم  تنفيذ سلسلة ندوات تحت عنوان " مفهوم العمل الصالح".

وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإشراف فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

 

العمل الصالح:

وقد دار الحديث خلال الندوات  حول العناصر التالية: 
المفهوم الشامل للعمل الصالح.وجوب العمل الصالح في الإسلام.  وشروط قبول الأعمال.

وقد شارك في اللقاءات ،  ‏نخبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف شرق العريش، وكبار العلماء والأئمة المتميزين  وعدد من كبار القراء والمبتهلين.
 بالإضافة إلى حضور أهالي العريش ، ورواد المسجد الكرام ، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الاوقاف على اهتمامها بإقامة مثل هذه الفعاليات، والندوات وطالبوا بتكرارها في مسجد أم القرى.

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