مفهوم العمل الصالح..ندوة لأوقاف شمال سيناء

اختتمت مديرية الأوقاف، بمحافظة شمال سيناء، فعاليات اليوم الثالث والختامى للأسبوع الثقافي، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام ، بمسجد أم القرى بالعريش، حيث تم تنفيذ سلسلة ندوات تحت عنوان " مفهوم العمل الصالح".

وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإشراف فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

العمل الصالح:

وقد دار الحديث خلال الندوات حول العناصر التالية:

المفهوم الشامل للعمل الصالح.وجوب العمل الصالح في الإسلام. وشروط قبول الأعمال.

وقد شارك في اللقاءات ، ‏نخبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف شرق العريش، وكبار العلماء والأئمة المتميزين وعدد من كبار القراء والمبتهلين.

بالإضافة إلى حضور أهالي العريش ، ورواد المسجد الكرام ، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الاوقاف على اهتمامها بإقامة مثل هذه الفعاليات، والندوات وطالبوا بتكرارها في مسجد أم القرى.