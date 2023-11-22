تكنولوجيا الأغذية يجتاز مراجعة متطلبات مواصفة إدارة الجودة ISO 9001 :2015

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية عن اجتياز معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مراجعة متطلبات الحصول على شهادة إدارة الجودة ISO 9001 :2015 للعام الثالث على التوالى.

مما يؤكد مدى التزام ادارة المعهد بتطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أنشطة وخدمات المعهد التدريبية و البحثية و الإنتاجية و الإرشادية المقدمة لخدمة المجتمع حيث يضمن تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 بالمعهد تحقيق العديد من الفوائد منها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة و ضمان جودة الأعمال وتقليل التكاليف والهدر في الوقت و الأموال وزيادة الإنتاجية،و جودتها وكذلك زيادة الثقة لدى متلقي الخدمة مما يؤدي إلى إرضاء العملاء بالإضافة إلى المساهمة في تأكيد السمعة الجيدة للمعهد محلياً و دولياً.

ووجه الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد التهنئة للسادة الوكلاء و رؤساء الأقسام و لفريق العمل الذين لم يدخروا جهدا لتطوير منظومة الجودة و كذلك لجميع الباحثين والاداريين لإجتياز مراجعة الحصول على شهادة ادارة الجودة ISO 9001 :2015 . كما وجه الشكر لمعالى وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لدعمهم الدائم و تذليل أى عقبات تواجه المعهد