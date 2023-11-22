عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"

منافذ لبيع السلع
منافذ لبيع السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة حتى الآن وتوفيرها للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا بسعر 100 جنيه للكرتونة، مؤكدا استمرار طرح المزيد من الكراتين الغذائية المدعمة مع تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتنسيق مع مديرية التموين والتضامن والوحدات المحلية، فضلاً عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض بالمحافظة وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وذلك ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" والتي يأتى تنفيذها وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

 

محافظ المنيا يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا: القيادة السياسية تدعم برامج واستراتيجيات تمكين ذوى الهمم

 

وفى هذا السياق، أشار هشام فايز رئيس مركز مطاى أن الوحدة المحلية وفرت كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة لتوزيعها على المواطنين بقرى بردنوها وإبوان وحلوة ومنبال وحى جنوب المدينة، لافتا إلى مواصلة تكثيف الحملات الرقابية منعا للممارسات الاحتكارية والغش التجارى، حيث تم تحرير 5 محاضر تموينية خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار حيث تنوعت المحاضر بين (بيع سلع بدون فواتير - أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن الأسعار).

وفى العدوة، أكد أحمد خلف رئيس المركز استمرار الحملات التموينية حيث تم تحرير 19 محضرا متنوعا للمحلات و المخابز المخالفة بدائرة الشيخ مسعود، منها 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، و 14 محضرا للمخابز المخالفة لعدم انتاج خبز مطابق للمواصفات، إلى جانب متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والمقامة بمشاركة المجتمع المدني وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة.

كما تواصل الوحدات المحلية جهودها في التفتيش على منافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادرة "خفض الأسعار" تخفيفاً عن كاهل المواطنين، ففى مركز سمالوط تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، معرض" معا ضد الغلاء" و منفذ بيع السلع الغذائية بعزبة الفواريقه وسلسلة معارض بشارع بورسعيد، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المعتمدة لتلبية كافة احتياجات المواطنين والتأكد من الإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إحكام الرقابة على الأسواق القوافل الغذائية القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كراتين مواد غذائية مبادرة تخفيض الأسعار مديرية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة منازل في خان يونس

عاجل | دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى غزة عبر معبر رفح

رسميا.. تأجيل الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لـ أوبك+ إلى 30 نوفمبر

التضامن: استخراج 11 مليون بطاقة ذكية لشمول جميع الفئات المستهدفة ببرامج الوزارة|صور

الأونروا: النازحون بمختلف أنحاء قطاع غزة وصلوا إلى ما يقرب من 1.7 مليون

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

بفستان ناعم| شاهد.. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

نجمات لبنان يحتفلن بعيد الاستقلال بالدموع والأحزان.. تفاصيل

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

فيديو

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ