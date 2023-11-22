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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في نفس لوكيشن التصوير| شاهد… لحظة اعتناق منتج الفيلم المسيء للرسول الإسلام.. ويفضح أمريكا وإسرائيل

الهولندي أرنود فاندور
الهولندي أرنود فاندور

في تطور مثير للإعجاب، يظهر السياسي الهولندي أرنود فاندور، الذي كان منتجًا لفيلم "فتنة" المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، في مشهد مفاجئ اعتنق فيه الإسلام. في هذا التقرير، سنقوم بتحليل تفصيلي لرحلته وتحوله، وكيف أثر هذا التحول على حياته وعلى العلاقة بينه وبين الإسلام.

الفيلم المثير للجدل: "فتنة"

التصدر على منصة إكس X

يأتي اسم أرنود فاندور في صدارة التريند على منصة إكس X بسبب دوره كمنتج لفيلم "فتنة" الذي استفز العديد من المسلمين حول العالم. الجدل لا يتوقف عند هذا الحد، حيث أثار هذا الفيلم اللغط والانتقادات.
 

فيلم المسيء الإسلام العالم فيديو تصوير أبو إسماعيل اوروبا

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