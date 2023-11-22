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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المهرجان الكشفي لفرق مدارس جنوب سيناء| شاهد

الفرق الكشفية في
الفرق الكشفية في المهرجان

انطلق اليوم المهرجان الكشفي للتقييم الجمهوري للفرق الكشفية بمدارس جنوب سيناء بالأغاني السيناوية والفنون الكشفية المتنوعة.

 وذلك تحت رعاية  محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وبحضور  سامي الجندي مدير الشئون التنفيذية وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية  محمد مجاهد الكرداوي مدير إدارة الأنشطة و بوصول لجنة التقييم الوزاري التي ضمت كلا من  إيهاب عبد التواب محمد و خميس عبد المنعم عبد الحميد عضوا لجنة التقييم الوزاري. 

 

بدأ طابور تمام المعسكر الكشفي الذي بمراسم العلم والإذاعة المتنوعة وكلمة ترحيب وفور انصراف الفرق الكشفية من ارض الطابور تحول فرق الكشافة لخلية نحل لإقامة معسكر كشفي بالحبال والعصي الكشفية والخيام وعقب الانتهاء من إقامة المعسكر تم التقييم الكشفي لفرق الكشافة والتي ضمت فرق البراعم بمدرسة الزهور الابتدائية وفريق البراعم الثاني بمدرسة المروة المتميزة للغات وفريق الأشبال بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية وفريق الكشافة بمدرسة طه حسين الإعدادية وفريق الكشاف المتقدم  بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية وفريق الكشاف المتقدم فني بمدرسة الصناعات الثانوية وفريق الكشافة لذوي الاحتياجات الاحتياجات الخاصة بمدرسة الشهيد احمد المنسي و فريق الكشاف بمدرسة الامل للصم وضعاف السمع.


وقد قامت الفرق الكشفية بتقديم الفنون الكشفية الهوايات المختلفة وقدموا عروض السمر بالأغاني الوطنية والسيناوية وذلك بإشراف موجهين ومعلمين التربية الرياضية والتربية الكشفية كلا من  محمود محمد جاد الله مسئول الكشافة بإدارة طور سيناء التعليمية و طلبة جميع حسان المسئول المركزي للكشافة بالمديرية و نجم الدين محمود بخيت موجه التربية الرياضية وعبد الستار نصر موجه التربية الرياضية وسامح سلطان مدرب الفرق الكشفية  و أيمن أبوزيد موجه التربية الرياضية ومعلمي التربية الرياضية قادة الفرق الكشفية كلا من   أسامة أبو العتاب و باسم المحمدي و فتحي علي حسن وإسلام الديب وحلمي الشحات و محمد مجدي أبو العلا و عبد العاطي حنفي و محمد أنور  و مي محمود.

المهرجان الكشفي

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جنوب سيناء التعليم الفرق الكشفية الأغاني الوطنية الكشفية

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