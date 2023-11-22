ميجان ماركل تزور مجموعة نسوية معنية بتغير المناخ بملابس تساوي 12 ألف يورو

قامت ميجان ماركل بزيارة مفاجئة لمجموعة نسوية معنية بتغير المناخ يوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، زارت دوقة ساسكس، 42 عامًا، مجموعة العدالة للفتيات لمناقشة "قيادة الفتيات والشابات" وإجراء "محادثة صادقة" حول "العدالة والمساواة للفتيات المراهقات اللاتي يعشن في فقر في كندا".

زارت المجموعة لأول مرة في يناير 2020، بعد أيام فقط من إعلانها هي والأمير هاري بشكل مثير عن خططهما لمغادرة العائلة المالكة.

ميجان ماركل

اختارت الأميرة ارتداء بنطال رالف لورين شارمين الحريري واسع الساق بقيمة 1,349 جنيهًا إسترلينيًا، والذي ارتدته سابقًا في بطولة ويمبلدون، وسترة بيضاء، وأقراط Edge of Ember 'Wave' بقيمة 46 جنيهًا إسترلينيًا، وبدت الأميرة مرتاحة أثناء حديثها مع النساء في المؤسسة الخيرية.

أضافت سوارها المفضل من الذهب الأصفر من كارتييه "Love" بسعر 7050 جنيهًا إسترلينيًا، وساعة Gold Tank Française الخاصة بالأميرة ديانا، وسوار Lorraine Schwartz "Against Evil Eye" الذي تبلغ قيمته 15000 جنيه إسترليني.