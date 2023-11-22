جنوب سيناء تستعد للاستحقاقات الرئاسية بـ20 مركزا انتخابيا و9 لجان عامة

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية بجنوب سيناء للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم مع رؤساء المدن ومديري المديريات وممثلي الجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمناقشة تجهيز المقرات الانتخابية استعداد للانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر المقبل.

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام

و اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

و خلال الاجتماع ناقش المحافظ كل ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 20 مركز انتخابي و9 لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين 99249 ناخبا.



ووجه بتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم و اقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، بالإضافة الي توفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة الي توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي ، وخط تليفون ارضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية



وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

و حث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

المحافظ خلال الاجتماع

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