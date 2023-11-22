عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أرضنا مستباحة.. إليسا ترفض الاحتفال بعيد استقلال لبنان

صدى البلد

رفضت المطربة اللبنانية إليسا، الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال في لبنان، والتي تحل اليوم 22 نوفمبر.

وكتبت عبر صفحتها في موقع "أكس"، : "ما من استقلال وأرضنا مستباحة، ما من إستقلال ودم أبنائنا مهدور كل يوم ، ما من استقلال وأجندات الكون تنفذ على أرضنا، ألوف الفرح الذين استشهدوا عبر التاريخ في لبنان سوف يزهرون ربيع الاستقلال.. الآتي لا محالة عيد الاستقلال".

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

أعربت الفنانة إليسا عن حبها القوي لشعب السعودية، وأنه يحب السعادة والفرحة دائمًا.

وأضافت إليسا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد فى الرياض، لم أكن أتخيل هذا الانسجام بيني وبين شعب السعودية.

وقالت: الشعب السعودي يحب  الحياة والفرح، واكتشفت الإنسجام الكبير بيني وبين الجمهور، وأشكر سالم الهندي والمستشار وهيئة الترفيه على جهودهم لإتمام هذا اللقاء السنوي، وشكرًا للمستشار تركي آل شيخ إنه بيتيح لنا فرصة التواجد دائمًا بين الشعب السعودي".

استقلال لبنان السعادة والفرح الشعب السعودي الفنانة اليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

إعلامي: مجلس الزمالك يطيح بالجهاز الإداري للفريق

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

مصر تستعد لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال

لماذا يظل اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي لغزًا حتى اليوم؟

الرئيس السيسي: احتواء إشكالية تنامي ديون الدول النامية ومتوسطة الدخل ضرورة ملحة

برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات

15 شاحنة وقود و90 للمساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل إلى غزة

غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ