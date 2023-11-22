أرضنا مستباحة.. إليسا ترفض الاحتفال بعيد استقلال لبنان

رفضت المطربة اللبنانية إليسا، الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال في لبنان، والتي تحل اليوم 22 نوفمبر.

وكتبت عبر صفحتها في موقع "أكس"، : "ما من استقلال وأرضنا مستباحة، ما من إستقلال ودم أبنائنا مهدور كل يوم ، ما من استقلال وأجندات الكون تنفذ على أرضنا، ألوف الفرح الذين استشهدوا عبر التاريخ في لبنان سوف يزهرون ربيع الاستقلال.. الآتي لا محالة عيد الاستقلال".

أعربت الفنانة إليسا عن حبها القوي لشعب السعودية، وأنه يحب السعادة والفرحة دائمًا.

وأضافت إليسا خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد فى الرياض، لم أكن أتخيل هذا الانسجام بيني وبين شعب السعودية.

وقالت: الشعب السعودي يحب الحياة والفرح، واكتشفت الإنسجام الكبير بيني وبين الجمهور، وأشكر سالم الهندي والمستشار وهيئة الترفيه على جهودهم لإتمام هذا اللقاء السنوي، وشكرًا للمستشار تركي آل شيخ إنه بيتيح لنا فرصة التواجد دائمًا بين الشعب السعودي".