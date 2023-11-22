تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر .. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

أسعار السكر.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار السكر والتي ارتفعت مؤخرا، والتي استقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

تدخل حكومي عاجل بزلزل أسعار السكر .. والكيلو ينخفض لـ 27 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعاً الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع و التداول.



أوضح الوزير، أن أزمة إرتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد إستقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .

أسباب أنخفاض سعر السكر الفترة القادمة

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024

سيتم ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية

بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.

الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي 450 الف طن سنويا

مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

سكر

سيتم خلال الشهر الحالي استقبال 50 الف طن سكر خام لتكريرها بالإضافة إلي 100 الف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.

إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 الف طن من إجمالي الكميات التي يتم استيرادها خلال العام المالي بكميات أن تصل إلي 450 الف طن .

يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

مطالباً المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية في حالة حدوثها

عدم التكالب على المنافذ المشاركة في المبادرة

كميات السكر التي يتم طرحها تكفي المواطنين

مبادرة تخفيض اسعار الغذائية تشارك بها 10 سلاسل تجارية كبري بفروعها المنتشرة في المحافظة إضافة إلي 4 شوادر في منشأة القناطر و6 منافذ تابعة للمجالس المحلية وأكثر من 10 سيارات متنقلة.