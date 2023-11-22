عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر .. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

تدخل حكومي عاجل يزلزل
تدخل حكومي عاجل يزلزل اسعار السكر .. والكيلو ينخفض لـ 27 جني

أسعار السكر.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار السكر والتي ارتفعت مؤخرا، والتي استقبلت مصر  170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

تدخل حكومي عاجل بزلزل أسعار السكر .. والكيلو ينخفض لـ 27 جنيها

أكد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعاً الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع  و التداول.


أوضح الوزير، أن أزمة إرتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد إستقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً  لطرحها في المنافذ .

يستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل.. ضبط 4 أطنان سكر تمويني مدعم بالمنوفية

وزير التموين: لن نسمح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد

ضبط 3 أطنان سكر تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

التموين: ليس لدينا أزمة سكر والمخزون يكفي.. فيديو

أسباب أنخفاض سعر السكر الفترة القادمة

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024

 سيتم ضخ  65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية

 بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير  2024.

الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك  تصل إلي 450 الف طن سنويا

 مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر  بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

سكر

سيتم خلال الشهر الحالي استقبال 50 الف طن سكر خام لتكريرها بالإضافة إلي 100 الف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.

 إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 الف طن من إجمالي الكميات التي يتم استيرادها خلال العام المالي بكميات أن تصل إلي 450 الف طن .

يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها في معارض ومنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

مطالباً المواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية في حالة حدوثها

 عدم التكالب على المنافذ المشاركة في المبادرة

كميات السكر التي يتم طرحها تكفي المواطنين

 مبادرة تخفيض اسعار الغذائية تشارك بها 10 سلاسل تجارية كبري بفروعها المنتشرة في المحافظة إضافة إلي 4 شوادر في منشأة القناطر و6 منافذ تابعة للمجالس المحلية وأكثر من 10 سيارات متنقلة.

أزمة ارتفاع أسعار السكر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية سكر التموين شركة السكر والصناعات التكاملية شركة السكر قصب السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدر كنوزًا لمصر

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

موضوعات متعلقة

طريقة التقديم للوظائف الخالية بمصلحة الضرائب.. العدد محدود

أسعار الذهب تشهد انخفاضا.. وعيار 21 مفاجأة

الموعد النهائي لانخفاض سعر السكر

تخفيض 20% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة

بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي..تفاصيل شقق للإيجار بـ 1200 جنيه

بالفترة المسائية شوف جرام الذهب وصل لكام.. عيار 21 مفاجأة

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

سعر الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023

ترشيحاتنا

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

بسبب حزب الله.. وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر لبنان من الحرب

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

حملة السيسي: الشباب شركاء الحاضر والطاقة الدافعة نحو التنمية والبناء

احذر.. صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة لهذا السبب

الفصائل الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول المكرونة لهذه الأسباب

بعد حملات المقاطعة| تحرك مفاجئ بأسعار شاي العروسة للمرة الرابعة

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

فيديو

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ