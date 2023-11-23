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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث: صفقة تبادل الأسرى كشفت عن ذراع إسرائيل المكسور

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، إن صفقة تبادل الأسرى هم ذراع إسرائيل المكسور، ودائما تكون هي الطريقة لتنفذ المقاومة الفلسطينية مطالبها وتفرضها على الجيش الإسرائيلي، ودائما يرضخون حول هذا الأمر. 

باحث إسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل الأسرى 

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن صفقة تبادل الأسرى هم ذراع إسرائيل المكسور، ودائما تكون هي الطريقة لتنفذ المقاومة الفلسطينية مطالبها وتفرضها على الجيش الإسرائيلي، ودائما يرضخون حول هذا الأمر. 

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن إطلاق سراح 150 أسير فلسطيني أمام 50 أسير إسرائيلي وأغلبهم من أصحاب الجنسيات المختلفة، ويدرك الكثير من المحللين في إسرائيل أن الملف سيبدأ بقدر من التراخي انتظارا لصفقة أخرى لخروج 50 آخرون، ومن ثم تبدأ عجلة الحرب وفقا لوجهات النظر الإسرائيلية في التراجع. 

واستكمل، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها التي وضعتها، إذ أن الداخل الإسرائيلي يعلمون أنهم فشلوا في القضاء على حركة حماس، وبدأ الحديث عن صعوبة القضاء التام على حركة حماس، والهدف الثاني هي عودة المخطوفين وهذه نقطة فشل ذريع لإسرائيل خلال الفترة الحالية، إذ فشلوا في استعادة جندي إسرائيلي واحد. 

صفقة تبادل الاسرى إسرائيل برنامج على مسئوليتي أحمد موسى قناة صدي البلد أسير فلسطيني

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