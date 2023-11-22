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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البيت الأبيض: صفقة إطلاق سراح المحتجزين تقضي بزيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية إلى غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين ستسمح بوقف إطلاق النار في قطاع غزة 4 أيام وربما لفترة أطول، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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كما أكد البيت الأبيض أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين تقضي بزيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وأوضح البيت الأبيض، أن  المحتجزين الخمسين الذين ستفرج عنهم الفصائل من النساء والأطفال.

 

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن يعود النازحون من شمال غزة لديارهم في أقرب وقت. 

 

وشدد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ، أنه يجب ألا تحدث عملية تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

 

وأشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إلى ضرورة توقف حزب الله عن الهجمات على إسرائيل إذا أراد تجنب التصعيد.

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