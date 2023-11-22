تشهد المنطقة وضعا جديدا.. إيران تعلق على وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أنير عبداللهيان، إن الهدنة في غزة أمر جيد لكن الأهم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار .

وأكد عبداللهيان اليوم الأربعاء، أن الأمور ستسوء إذا لم يحدث وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من "احتمال أن تشهد المنطقة وضعا جديدا".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له،: "نحن نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب على يد فصائل المقاومة، التي تقرر من تلقاء نفسها دعم فلسطين".

وأضاف أنه "في حال فشل جميع السيناريوهات الممكنة لوقف الجرائم الإسرائيلية على المدى القصير، فجميع الاحتمالات واردة، وقد يتغير وضع المنطقة".