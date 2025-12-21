تنظيم الاتصالات يطالب المواطنين الإلتزام بالنصائح الأمنية لضمان الاستخدام الآمن للهواتف

وجه المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نصائح هامة بشأن محاولات الاختراق للهواتف، مشيرا الى ان الجهاز يُعد الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات فى مصر منذ إنشائه عام 1998، حيث يتولى تنظيم السوق، ومراقبة شركات الاتصالات، ووضع المعايير الفنية، واعتماد أجهزة الاتصالات والإشراف عليها.

وتابع «المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» خلال لقاء مع الإعلامية عز مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، أن قطاع الاتصالات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء فى مستوى الخدمات أو سرعات الإنترنت.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أن خدمات الاتصالات أصبحت عنصرًا أساسيًا فى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى استخدام البيانات.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذى والمتحدث الرسمى باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن تحذيرات الجهاز تأتى فى إطار حرصه على حماية المستخدمين، لافتًا إلى ضرورة التزام المواطنين بعدد من النصائح الأمنية لضمان الاستخدام الآمن للهواتف المحمولة، من بينها تحديث جميع التطبيقات والبرامج بشكل دورى لتفادى أى ثغرات أمنية، وربط التطبيقات بأرقام الهواتف بطريقة آمنة.