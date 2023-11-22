مؤتمر جماهيري حاشد بالقليوبية لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة..صور

انطلق مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، مساء اليوم باستاد بنها الرياضي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت شعار "كلنا معاك"، بحضور الآلاف من أبناء محافظة القليوبية، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكذلك مسؤول عن الأوقاف والأزهر والكنيسة.

وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، الذي أكد خلالها أن الشعب المصري يعي مدي خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن يوم 10 و11 ديسمبر والمخصص لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، سيكون عرسا رئاسيا يؤكد خلاله المصريون علي مدي الدعم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع "ناصر"، أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين علي الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، كما أن القيادة المصرية قادرة علي تحدي الصعاب علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنا تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري، دعمهم الكبير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات المقبلة، وأن الشعب المصري سيسطر صورة حضارية خلال أيام الانتخابات المقبلة، والتأكيد علي الإرادة الكاملة في اختيار الرئيس.

وثمن المشاركون بالمؤتمر، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القضية الفلسطينية، والموقف الكبير الذي تبنته الدولة المصرية والذي أثمر عن إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مصري.

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