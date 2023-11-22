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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: مشروع توشكى وفر على مصر نصف مليار دولار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة تبذل جهودًا كبيرة من أجل العمل على مشروع توشكى، والتي توازي مساحتها بمساحة دول، وتم العمل على تفجير العديد من العوائق الصخرية ليتم العمل على زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وسير المشاريع داخل أراضي توشكى. 

أحمد موسى يتحدث عن مشروع توشكى 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة فجرت آلاف المتفجرات من أجل إزالة العوائق الصخرية والسير على قدم وساق في هذا المشروع التنموي والضخم، فضلا عن أنه تم العمل على رفع المياه بمسافة وصلت لـ 32 مترًا من أجل إيصال مياه نهر النيل إلى مدينة توشكى. 

وتابع أحمد موسى، أن محطة المياه تدر 8 ملايين متر مكعب مياه في اليوم الواحد، وهو ما يؤكد على الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف في الوقت الحالي، موضحا أن مشروع توشكى يعمل من خلاله 35 ألف شخص بشكل مباشر، و15 ألف غير مباشر، إذ أن المشروع يوفر 50 ألف فرصة عمل. 

وأشار إلى أن مصر كانت تشتري أجهزة الري المحوري بـ 80 ألف دولار للجهاز الواحد، في حين أنها أصبحت تصنع تلك الأجهزة محليا داخل مصر، ووفرت مئات الملايين من الدولارات، إذ أنه كان يتم استيراد 5 آلاف جهاز تقريبا، وتوفر على مصر نصف مليار دولار تقريبا.

أحمد موسى مشروع توشكى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد محطة المياه

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