أحمد موسى يكشف حقيقة وقوع تسريب غاز في القرية الذكية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع تسريب غاز في منطقة القرية الذكية، والمناطق المحيطة لها، وهو ما أثار بعض الذعر بين المواطنين على إثر هذا الخبر.

أحمد موسى يتحدث عن تسريب الغاز في القرية الذكية

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إنه لا يوجد تسريب غاز في منطقة القرية الذكية، أو المناطق المحيطة، والبعض يحاول أن يثير الذعر والهلع بين المواطنين، والأمر خاطئ تماما، وبيان الشركة اليوم يدحض أي محاولة للتأثير على القرية الذكية.

وتابع أحمد موسى، أن أغلب الشركات العالمية متواجدة في القرية الذكية، وواحد من أهم الأماكن المتواجدة في مصر، ويتحدث عن حوالي 30 ألف شخص يوميا، وكل الأسماء العالمية متواجدة في تلك المنطقة، والبعض يحاول استغلال الأمر من خلال ترويج لمثل تلك الأنباء.

واستكمل، أن شركة غاز مصر بنفسها أصدرت بيانا رسميا نفت فكرة حدوث تسريب غاز في المنطقة، وأن الرائحة التي انتشرت في المنطقة تأتي من المادة المستخدمة في المصانع الخاصة بالغاز الطبيعي، والبعض يحاول الترويج لها من أجل إثارة الذعر، مشددًا على أن خطوط الغاز في مصر آمنة وليس بها أي مشاكل.