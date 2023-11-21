أحمد موسى يفجر مفاجأة حول إحباط السيسي مخطط بيع سيناء.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحبط صفقة بيع سيناء وقت حكم جماعة الإخوان لمصر، مشيرا إلى سعي لجماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة بيع سيناء المصرية بمليارات الدولارات.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد بيع سيناء بصفقة قيمتها 8 مليار دولار، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع أحبط المخطط.

وتابع أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم القوات المسلحة من أجل الحصول على أحدث المقاتلات في العالم، موضحًا أن مصر قادرة على حماية الأمن القومي من خلال قوة الردع التي تمتلكها القوات المسلحة.

وأضاف موسى، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية يعمل لتحقيق مخطط الكيان الصهيوني من خلال نشر الشائعات وبث الضعف في نفوس الشعب المصريين والتشكيك في القيادة المصرية، معقبًا: « دول طلعوا تلكموا عن صفقة القرن وإن مصر أخذت فلوس علشان تقبل بوجود الفلسطينيين في سيناء».

وتابع، أن الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع اتخذ قرارا بعدم تملك الأراضي في سيناء وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا :«أيام هشام قنديل 2012، السيسي تصدى لمخطط بيع سيناء، وقال للوزراء أنا مسئول عن سيناء ولن نفرط فيها».

وأضاف موسى، أن إجراء تقوم به إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين يمثل إخلالا جسيما باتفاقية السلام التي عقدت بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في غزة هو خطر على مصر والأردن.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن مصر قدمت 11200 طن مساعدات طبية وإنسانية لقطاع غزة، وهذا الرقم يمثل 4 أضعاف مما قدمه العالم من مساعدات لغزة، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور كبير من أجل وقف إطلاق النار في غزة.