أحمد موسى يوجه التحية لرئيس الوزراء بعد جلسة البرلمان

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى الشعب والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وكافة أعضاء المجلس، وذلك بعد الجلسة التي عقدت اليوم بحضور رئيس الوزراء.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ما حدث اليوم بالبرلمان بمثابة «ضوء أخضر» لجميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي، واتخاذ ما تراه من إجراءات لمنع تهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وتابع أن على مدار الأسابيع الماضية تناول العديد من المخططات والمقترحات التي يتم تناولها من الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وأكمل أن والد الدكتور مصطفى مدبولي أحد أبطال أكتوبر 1973، مختتما «رئيس الوزراء هو ابن مقاتل، هو عارف كل كلمة بيقولها النهاردة، كل سطر كان بيقوله هو مدرك معناه، وبمثابة رسالة قوية للعالم أجمع».