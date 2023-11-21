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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: ما يحدث في قطاع غزة خطر على الأمن القومي المصري والأردني

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الاعلامي أحمد موسى، أنه لدينا تشريعات قوية للحفاظ على الأمن القومي لمصر، مضيفا أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وحماية المدنيين.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن في عام ٢٠٠٨ اقتحم عدد من الفلسطنين سيناء، والقوات المسلحة اتخذت اللازم وأعادتهم خارج سيناء وإلى قطاع غزة مرة أخرى.

وتابع أحمد موسى، أن خلال هذا الاقتحام رفع علم فلسطين في سيناء، وهذا الأمر مرفوض تماما وغير مقبول، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقصف الشعب الفلسطيني لاجبارهم على اقتحام حدودنا.

 

وفي السياق نفسه أشار مقدم برنامج على مسئوليتي ، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة هو خطر على الأمن القومي المصري والأردني، مؤكدا أن رجال المخابرات العامة تعملون على ملف صفقة الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة.

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