لخدمة العاملين في توشكى .. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء|فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع توشكى يؤكد حرص الرئيس السيسي على الأمن الغذائي، إذ إن مصر تعمل على الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل وكل الأنواع، من خلال المشاريع الضخمة، لافتًا إلى أن العمل في توشكى ليل نهار ولا يتوقف، "أنا اتكلمت مع الناس هناك الشغل على قدم وساق ومفيش حد بيقف في الشغل".

أحمد موسى يتحدث عن مشروع توشكى

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن شركات الاتصالات عليها أن تتوجه إلى توشكى وتقدم أبراج في توشكى، إذ إن العاملين والشباب هناك يعانون كثيرا في ملف الاتصالات الهاتفية، "الشباب بيطلعوا الجبل عشان يعملوا التليفونات".

وطالب أحمد موسى شركات الهواتف المحمولة بإنشاء أبراج في توشكى، لخدمة العاملين في المشاريع القومية، "عاوزين نوفر وسيلة اتصالات للناس مع أهاليهم، اتفرج على توشكى كانت عاملة ازاي ودلوقتي عاملة ازاي".

وواصل، أن القوات المسلحة تعمل بجهد قوي في هذا الملف، وقامت بالعمل على التصنيع المحلي للعديد من الأجهزة بدلا من استيرادها بالدولارات.

واستكمل أن العاملين هناك يعملون تحت درجة حرارة 50 درجة مئوية، وهو ما يؤكد على بسالة العامل المصري، وأبطال القوات المسلحة والجيش العظيم الذي يعمل على المشاريع القومية للدولة المصرية.