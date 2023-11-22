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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الزراعيين: مشروع توشكى الجديد سيوفر على مصر 18 مليار جنيه

سيد خليفة نقيب الزراعيين
سيد خليفة نقيب الزراعيين

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه يجب على الرأي العام المصري رؤية المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية والحكومة من أجل توفير الأمن الغذائي، خاصة من مشروع توشكى، إذ أنه سيتم إنتاج مليون طن من القمح من مشروع توشكى القومي، لافتا إلى أن مليون طن قمح من توشكى يساوي 18 مليار جنيه، إذ أنه سيوفر على الدولة المصرية 18 مليار جنيه إضافية كان سيتم استيرادهم. 

نقيب الزراعيين يتحدث عن الأمن الغذائي المصري 

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن إنتاج مليون طن من القمح من داخل المشروعات ومن داخل الحدود المصرية تساعد كثيرا في تعزيز الأمن الغذائي المصري، لافتا إلى أنه لم يحدث في تاريخ مصر ما يحدث في مشروع توشكى في عهد الرئيس السيسي وهو رفع المياه من خلال أنابيب. 

وتابع نقيب الزراعيين، أن زيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة أمر هام للغاية من أجل تأمين الأمن الغذائي المصري، موضحا أنه خلال زيارته لشمال سيناء اطلع على المشاريع الزراعية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت العديد من المشاريع التي تساعد في تعزيز الأمن الغذائي المصري في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية. 

وواصل، أن مصر عملت على توطين صناعة أجهزة الري، وهي ما تساعد في تعزيز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة داخل مصر، فضلا عن تقليل الاستيراد واستخدام العملة الدولارية. 

نقيب الزراعيين مشروع توشكى الدولة المصرية الامن الغذائي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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