دموعك غالية أوي | أحمد موسى يعرض مأساة الطفل الفلسطيني إبراهيم

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لطفل بترت يده اليسرى في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن إبراهيم طفل من أطفال غزة أصيب في قصف إسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلى بتر يده اليسرى.

وأكد أحمد موسى، أن قصة إبراهيم مأساوية مؤثرة تُبكي البشر، مضيفا أن إبراهيم تمنى تحقيق طلب واحد، أن يمسك يده مرة ثانية ويعود لبيته.. يده اليسرى تم بترها في عدوان استهدف البشر».

وتابع أحمد موسى: «شوفوا المأساة هل فيه أي كلام ممكن يتقال لإبراهيم و6 آلاف طفل شهيد»، مردفا: «إبراهيم ربنا نجاه لكن هو مش عارف يعيش.. دموعك غالية علينا والدنيا كلها.. إبراهيم عايز يد صناعي».