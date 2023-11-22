مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية المصرية استنفدت كل جهدها لإنجاح الهدنة بغزة

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مصر بكل أجهزتها تقوم باتصالات للتوصل وإتمام الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وأن على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في إنجاح هذه الهدنة.

وأضاف حجازي في مداخلة عبر الزووم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الدبلوماسية المصرية بكل أجهزتها استنفدت كل جهدها لإنجاح هذه الهدنة بالإضافة للتعاون من قبل الدبلوماسية القطرية والأمريكية وأعتقد أن هذه الدبلوماسيات ساهمت في المشهد المأمول الذي نأمل أن ننطلق منه للوصول لعملية سلام تقود الشرق الأوسط إلى استقراره وأمنه.

وأشار إلى أن وزير الخارجية يزور في نفس الوقت، برفقة مجموعة من وزراء الخارجية العرب ومنظمة المؤتمر الإسلامي، عدد من عواصم الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن، لافتا إلي أننا في مرحلة صياغة فكر عدد من الدول الفاعلة في مجلس الأمن حتى يتسنى لنا إذا ما تحققت الهدنة الدائمة ووقف إطلاق النار صياغة مشروع قرار تتوافق عليه الإرادة الدولية ووضع حل الدولتين في الإطار السليم حتى لا يعصف المشهد مجددا بالشرق الأوسط.

وأكد أن الجماهير الإسرائيلية وحلفائها أدركوا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قضت على طرح سؤال وجودي لإسرائيل حول وجود دولة إسرائيل من عام ١٩٤٨ م.

وأشار إلى أن إسرائيل واجهت تحدي أمني كشفت ان الأمن الإسرائيلي قابل للتحدي وقابل للهزيمة ومن هنا لجأت الحكومة المتطرفة إلى مارثون القتل المتعمد المستمر لأنها تعلم في حال توقفها أنها ستحاسب جنائيا.

ولفت إلي أن الجماهير في العالم كله فضلا عن الحكومات والدبلوماسية أصبحت تدرك أن فلسطين قضية عدل وأن المشهد فرض على الساحة التحرك من أجل حل القضية وأن ما حدث على مدار سنوات لا يجب أن يستمر.