في اتصال هاتفي .. بايدن يوجّه الشكر لزعيم عربي لهذا السبب

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن شكره وتقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على جهود دولة قطر في الوساطة المشتركة بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن اتفاق هدنة إنسانية في غزة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أثني بايدن علي الدور الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بحسب ما نشرت صحيفة الراية القطرية.

‏من جانبه، أكد الأمير استمرار مساعي دولة قطر لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في قطاع غزة، مشيدا بالدور المهم للرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية في التوصل للاتفاق بين الأطراف.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.