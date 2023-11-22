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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم على رئيس الوزراء السويدي بسبب موقفه من قصف قطاع غزة.. فيديو

رئيس الوزراء السويدي
رئيس الوزراء السويدي

تعرض رئيس الوزراء السويدي لهتاف جماهيري وضعه في موقف محرج خلال حديثه في مؤتمر جماهيري عن أحداث قطاع غزة التي تتواصل لأكثر من ٤٥ يوما حتى الآن.

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وفي حديثه قال رئيس الوزراء السويدي، اولف كريسترسون، إن من حق اسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد الشعب الفلسطيني..ليشهد اعتراضات أسكتته وقطعت حديثه وكادت تتسبب في طرده.

وقاطع الجمهور حديث رئيس الوزراء وهتفوا ضده “الحرية للشعب الفلسطيني” بينما تعالت الصيحات التي تهتف “لا لقتل الاطفال” “لا للإبادة الجماعية”.

صمت رئيس الوزراء السويدي ولم يكمل حديثه وسط تعالي صيحات الحضور المؤيدين لأهالي قطاع غزة والمعارضين لما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي من مجازر ضد المدنيين والأطفال داخل القطاع.

بدأ رئيس الوزراء السويدي حديثه بجملة “السويد والاتحاد الأوروبي يدعمون حق اسرائيل في الدفاع عن النفس” لتنهال الهتافات ضده وضد حكومته قائلين: 

“ انت لم تعد تمثلنا، يداك ملطختان بالدماء، لقد مات أكثر من ٦ آلاف طفل في غزة، يجب أن توقفوا قتل الابرياء”.

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رئيس الوزراء السويدي موقف محرج قطاع غزة

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