معاون وزير التموين يفجر مفاجأة عن سعر السكر في الأسواق

أكد الدكتور كريم جمعة معاون وزير التموين لشئؤن التجارة الداخلية، أنه هناك تراجع كبير في أسعار السكر في السوق المحلي بعد استقبال ١٧٠ ألف طن خام مستورد.



وأضاف كريم جمعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا كميات سكر تكفي لما بعد شهر ابريل المقبل للعام ٢٠٢٤، متابعا أن جزء أساسي هو تكالب المواطنين على الشراء لسلعة السكر.

وتوقع الدكتور كريم جمعة معاون وزير التموين لشئؤن التجارة الداخلية، تراجع أسعار لسعر ٢٧ جنيها في الأسواق المحلية قريبا جدا، لافتا إلى أن سعر كيلو السكر الحر وصل إلى أكثر من خمسين جنيها .