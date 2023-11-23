عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاون وزير التموين يفجر مفاجأة عن سعر السكر في الأسواق

سكر
سكر

أكد الدكتور كريم جمعة معاون وزير التموين لشئؤن التجارة الداخلية، أنه هناك تراجع كبير في أسعار السكر في السوق المحلي بعد استقبال ١٧٠ ألف طن خام مستورد.

txt

الكيلو بـ 27 جنيها.. التموين: استيراد 170 ألف طن سكر خام| فيديو


وأضاف كريم جمعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا كميات سكر تكفي لما بعد شهر ابريل المقبل للعام ٢٠٢٤، متابعا أن جزء أساسي هو تكالب المواطنين على الشراء لسلعة السكر.

وتوقع الدكتور كريم جمعة معاون وزير التموين لشئؤن التجارة الداخلية، تراجع أسعار لسعر ٢٧ جنيها في الأسواق المحلية قريبا جدا، لافتا إلى أن سعر كيلو السكر الحر وصل إلى أكثر من خمسين جنيها .

سكر أسعار السكر في السوق أسعار السكر السوق المحلي التجارة الداخلية سعر كيلو السكر طن سكر خام سلعة السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

موضوعات متعلقة

يستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل.. ضبط 4 أطنان سكر تمويني مدعم بالمنوفية

ترشيحاتنا

12 ساعة فقط| أقصر مدة صيام في السنة.. انتهز الفرصة

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

تأمين الإفراج عن الأسرى.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل محادثة بايدن مع نتنياهو

الأرصاد تحذر من طقس الخميس وتوجه نصيحة للمواطنين

نجم عالمي جديد يوافق على الانتقال للدوري السعودي

مدير المنتخب يكشف حقيقة الاعتداء على صلاح في ليبيريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر كمال بيع نهائي مقابل 3 لاعبين إعارة|تفاصيل أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر

حتى الحيوانات.. صراع عنيف بين ثعابين البحر وسط المياه بسنغافورة.. فيديو

عايشة في خيال.. السيدة المتزوجة من دُمية تعلن عن حفلة صادمة

هاني الناظر يطلب وقف الحديث عن مرضه ويتخذ قرارًا مفاجئًا..ماذا قال لابنه؟

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ