نفذها تموين سيناء.. حملة مكبرة على الأسواق بالشيخ زويد



نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، حملة تموينيه مكبره من الاجهزه الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين الشيخ زويد والقوة المرافقه من قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بمدينة الشيخ زويد .



فى إطار المتابعات الميدانية لمديرية التموين لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، و أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية .

580كيلو :



وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية قدرها 580 كيلو دقيق مدعم محظور تداوله بالأسواق بالإضافة إلى تحرير عدد 3 محضر فواتير وجاري توالي الحملات التموينية والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالسلع المدعمه.

حيث تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية تنفيذ الحملات التموينية في أسواق المدن للسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.