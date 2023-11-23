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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من الزمالك على ظهور فتوح مع نجوم الأهلي

صدى البلد

كشف الاعلامي هاني حتحوت  أول رد من الزمالك على ظهور فتوح مع نجوم الأهلي في تصريحات خاصة لة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و قال هاني حتحوت في بث مباشر |:أزمة قانونية فى الأهلى قبل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد في يناير .. ،وأول رد من الزمالك على ظهور فتوح مع نجوم الأهلي: "بكره تندم" .. ميسي يروض مشاغبي السامبا.
 

وكان قد  ظهر احمد فتوح نجم الزمالك في صورة تثير التكهنات وسط لاعبي الاهلي.

وحرص أحمد فتوح، على تهنئة حسين الشحات، على افتتاح ملعبه أول أمس الثلاثاء، بمدينة السلام.

 

و كان قدكشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل جلسة أحمد فتوح مع عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك ليضمن مكانا في قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقابلة بكوت ديفوار.

 

وقال عبر برنامجه: “جلسة فتوح مع الجنايني فشلت تماماً ورجوع فتوح إلى الزمالك صعب جداً، وأن فتوح لم يبقى أمامه سوى اثبات ذاته واللعب لنادي الزمالك ولكن بعد ٥ شهور”.

أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك - الأهلي فتوح وسط الاهلي أحمد فتوح الظهير

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