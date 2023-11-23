رمز الأناقة والشياكة.. استوحي إطلالتك الشتوية من ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بفيدو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام باخر صورة لها فى بملابس شتوية وهو ما اثار الجدل حولها.





وتالقت الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالات ملفتة مرتدية ملابس شتوية انيقة ومميزة..





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود،وقامت بترك شعرها وهو ما تماشى مع اطلالتها .





وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





نشرت ياسمين صيري صورا لها وهي ترتدي Vest صوف أبيض اللون وتحته قميص أبيض، وفوقه معطفا عاجي اللون على بنطلون جينز، وحذاء برقبة عالية بلون بيج، في ملاهي وينتر وندرلاند البريطانية الشهيرة.

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