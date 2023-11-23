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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤشر على صعود الذهب على المدى القصير و الطويل

أمير رزق يقدم نصائح للتفرقة لعدم الوقوع في فخ غش أسعار الذهب

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إن للمرة الأولى في السوق الموازي يتخطى سعر دولار الذهب، موضحا أن هناك ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي و لا يجب السماع للشائعات.

وأضاف "بدره"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة MBC مصر، أن مجموعة البريكس قائمة على أن يكون الاحتياطي لديها هو الذهب، و ذلك يعتبر مؤشر على صعود الذهب على المدى القصير و الطويل.

ومن جانبه نصح أمير رزق، عضو رابطة الجواهرجية، بشراء السبائك التي يكون عليها دمغة مصلحة الدمغة و الموازين نظرا لوجود سبائك مغشوشة، منوها إلى أن هناك العديد من عمليات الغش في سوق الذهب و خاصة بعد ارتفاع أسعاره.

فاتورة توثق عملية شراء الذهب

ونوه، إلى أنه يجب الحصول على فاتورة توثق عملية شراء الذهب، مع وجود الرقم 9999 على العيار الخاص بها و الذي يساوي عيار 24، معلقا: " طوال عمري لم أشهد أعلى نسبة ارتفاع بأسعار الذهب مثلما رأيتها خلال العامين الحاليين".

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