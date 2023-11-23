ثقافة الفيوم تناقش حق التصويت ضمن فعاليات مبادرة صوتك أمانة

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، خلال شهر نوفمبر الجاري.

في السياق، عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان ''الحق فى التصويت'' بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية منية الحيط، أوضح فيها محمد إبراهيم متولى أن التصويت هو قيام الفرد بإختيار أحد المرشحين فى الإنتخابات لتمثيله، وقد حدد الدستور المصري من له حق التصويت والفئات المحرومة منه بشكل مؤقت، فكل مواطن مصرى بلغ سن 18 عام، ومدرج إسمه بقاعدة بيانات الناخبين، له حق التصويت، يعفي من أداء هذا الواجب؛ رجال الشرطة والقوات المسلحة، طوال مدة خدمتهم، ويحرم من حق التصويت بصفة مؤقتة، كل من صدر عليه أحكام قضائية نهائية، ويسرى الحرمان من التصويت لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان '' مشاركة المرأة في الانتخابات''، بمدرسة محمد موسي الجلاب، تحدث فيها د.عمر صوفي عن أهمية مشاركة المرأة في العرس الإنتخابي، كونها عنصر أساسي في التطور والتقدم للدولة، وتعزيز قدرات المرأة على المشاركة في الانتخابات وذلك بعد نجاحها في التواجد في البرلمان، والمناصب القيادية، لضمان نقل صوت المرأة، ومراعاة من يمثلها ويهتم بالقضايا المتعلقة بها.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.





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