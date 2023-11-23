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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يعتقل بعض الكوادر الطبية النازحين من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن الاحتلال اعتقل بعض الكوادر الطبية الذين نزحوا من مستشفى الشفاء في غزة إلى جنوب القطاع.

 

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كما أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن  مجمع ناصر الطبي هو المستشفى الوحيد في قطاع غزة الذي يجري عمليات جراحية.

 

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية: "وصول شهداء وجرحى إلى مستشفيي الإندونيسي وشهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي في قطاع غزة".

 

وأكملت: "قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق في جنوب غزة يستهدف منازل المواطنين. 

 

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن هناك نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

 

وكانت وزارة  الصحة بغزة اكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلي سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

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