مدير مستشفى غزة الأوروبي: خروج المنظومة الصحية بالقطاع عن الخدمة أمر غير مسبوق

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن خروج المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة أمر غير مسبوق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي: "مئات بل آلاف الجرحى اضطروا للتوجه إلى جنوب القطاع".

وتابع: "رفعنا أعداد الأسرّة في المستشفى إلى 600 سرير بسبب ارتفاع أعداد المرضى والجرحى".

وأكمل مدير مستشفى غزة الأوروبي: "نحاول تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بأقل الإمكانات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن هناك نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة اكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلي سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.