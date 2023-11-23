عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف| رسائل وزير الزراعة حول قضية الأمن الغذائي

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافاً حمل عدة رسائل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول ملف الأمن الغذائي.
وجاءت رسائل كالتالي:
1. العالم يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي
2. القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة حيث شهد نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية.
3. مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي رغم الأزمات التي مر بها العالم.
4. الدولة  المصرية كانت  سباقة في استصلاح الصحراء رغم انها تكلف المليارات
5. العالم كله يتحدث منذ أزمة كورونا عن الأنظمة الغذائية والأنظمة الزراعية المستدامة.
6. حققنا طفرة في التوسع الزراعي ونبذل جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي كما حدث في مشروع الدلتا الجديدة
7. رغم ارتفاع الأسعار لا يوجد نقص في السلع ونعمل على مواجهة كافة التحديات
8. مصر اتخذت اجراءات استباقية ساهمت في تبني أنظمة زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود
9. رغم تكلفة المشروعات التي نفذتها الدولة في القطاع الزراعي إلا أنها تتميز بإنتاجيتها العالية
10. لدينا 10 ملايين  فدان منهم 6.1 أراضي  قديمة بمساحة محصولية 17 مليون فدان
11. هناك مشروعات تصل  مساحتها الى أكثر من 3 مليون فدان سيتم اضافتها للرقعة الزراعية قريباً
12. نتوقع وصول صادراتنا الزراعية الى 7 ملايين طن هذا الموسم.
13. مصر تصدر أكثر من  405 سلعة زراعية الى 160 سوق حول العالم.
14. الصادرات المصرية أصبحت لها اسماً في العالم ولها إقبال وشهرة في الخارج
15. وجهنا الفترة الماضية نحو 8 مليارات جنيه لمشروع البتلو دعماً للثروة الحيوانية
16. هناك أكثر من 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و450 ألف رأس
17.   الحكومة حريصة على تشجيع الفلاح ودعم منظومة الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد
18. نعمل على التوسع في مفهوم الزراعة التعاقدية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية 
19. سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه وسنعمل على زيادته حال إرتفاع الأسعار العالمية
20. فدان القمح ينتج 20 أردباً ويصل في بعض المناطق  الى 25 أردب
21. لدينا تقاوي قمح معتمدة تكفي 100% من المساحة المستهدفة
22. كميات البذور وتقاوي القمح المعتمدة من الوزارة متوفرة بكثرة 
23. أناشد المزراعين استخدام التقاوي المعتمدة التي توفرها الوزارة
24. أناشد المزارعين سرعة إبلاغنا حال نقص تقاوي وبذور القمح.
25. مصر استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في انتاجية الكثير من المحاصيل الزراعية
26. استمرار البحوث التطبيقية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية يعتبر محوراً من المحاور التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
27. اشكر باحثي مركز البحوث الزراعية على جهودهم في استنباط أصناف جديدة متمميزة من المحاصيل المختلفة
28. نسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام الصوب الزراعية التي تستهلك مياه أقل وتستخدم تقنية عالية وتنتج في وقت الفجوات
29. أطالب المزارعين والمنتجين بالتوسع في الصوب الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في ادارتها
30. لدينا أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي مثل المحسمة وبحر البقر

IMG-20231123-WA0171
IMG-20231123-WA0171
IMG-20231123-WA0172
IMG-20231123-WA0172

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

لهذا السبب يخشى لاعبي الدوري المصري التعاقد مع بيراميدز

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

ترشيحاتنا

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

مداهمات في 4 مناطق.. إجراء عاجل من ألمانيا ضد حماس ومؤيديها بالبلاد

الحرب تشتعل.. أعنف يوم بين إسرائيل وحزب الله| ماذا ينتظر لبنان بعد مقتل ابن الرعد؟

قطار وقف العدوان الإسرائيلي يصل فرنسا.. هل تستطيع باريس فعل شيء لغزة؟

يعادي المسلمين والمهاجرين.. اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

سرقة قمصان لاعبي الزمالك من داخل النادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ