لهذا السبب أجّل محمد رمضان مسلسل «جعفر العمدة 2» لـ رمضان 2025|فيديو

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن محمد رمضان سوف يبدأ تصوير فيلمه الجديد "أسد أسود" والذي يصنف فيلماً تاريخياً.

مفاجأة لمحبي محمد رمضان

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن فيلم "أسد أسود" مقرر عرضه في صيف 2024، وشارك محمد رمضان في بطولته ماجد الكدواني، و خالد الصاوي، و شريف سلامة.



وأشارت الإعلامية نهاد سمير إلى، أن محمد رمضان أعلن تأجيل مسلسل "جعفر العمدة 2" لرمضان 2025، بسبب تصويره فيلم "أسد أسود"، لافتة إلى أن تأجيل محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة 2" كانت مفاجأة لجميع مُحبيه.